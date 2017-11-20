20.11.2017 (06:38)

Во Владивостоке проходят сборы руководящего состава морской авиации ТОФ

Сегодня во Владивостоке под руководством начальника морской авиации Тихоокеанского флота полковника Дмитрия Карпова начались сборы руководящего состава авиационных частей и подразделений, в ходе которых подводятся итоги деятельности ВВС флота в 2017 году.

Вмести с командирами авиабаз, дислоцированных в Приморье и на Камчатке, в сборах принимают участие представители завода «Дальприбор» и Артемовского авиационного ремонтного завода.

В ходе рабочих совещаний участники мероприятия детально проанализируют полноту выполнения планов летной подготовки и эксплуатации техники и вооружения, работу инженерно-технического состава, а также определят задачи на новый период обучения.

Уже известно, что по итогам года лучшим соединением признана Николаевская авиационная база под командованием полковника Игоря Киреева.

Среди эскадрилий первое место заняла авиационная эскадрилья под руководством подполковника Михаила Юрова, базирующаяся на аэродроме «Каменный ручей» в Хабаровском крае, а лучшим летчиком флота признан командир вертолета Ка-27 подполковник Альберт Горобец.

Сборы специалистов Морской авиации Тихоокеанского флота продлятся до 25 ноября 2017 года.

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