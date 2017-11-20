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20.11.2017 (05:36)

Зенитчики ВВО на полигоне Капустин Яр выполнили боевые пуски ракет ЗРС С-400

На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) военнослужащие расчетов новых зенитных ракетных систем С-400 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, выполнили боевые пуски ракет.

Расчеты успешно осуществили боевые пуски ракет по одной из самых сложных мишеней, «Кабан», которая перемещается по баллистической настильной траектории.

Боевые стрельбы по мишени «Кабан» стали завершающим этапом переобучения военнослужащих войск ПВО округа на новые ракетные системы.

После завершения обучения зенитчики осуществили  погрузку новой техники на железнодорожные платформы и совершили марш в пункт постоянной дислокации в Приморье, полученные ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в начале будущего года.     

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ПВО , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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