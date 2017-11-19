19.11.2017 (23:01)

Торжественное закрытие всероссийской акции «Вахта Памяти-2017» состоялось в Волгограде в год 75-летия Сталинградской битвы

Итоги полевого сезона подвели активисты поисковых отрядов России на торжественном закрытии всероссийской акции «Вахта Памяти-2017», которое проходит с 18 по 21 ноября в городе Волгограде. В мероприятии принимают участие более 200 человек - руководители и активисты региональных отделений общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» из 71 региона страны.

«В полевом сезоне 2017 года участники «Поискового движения России» провели экспедиции в 37 «боевых» регионах нашей страны. По предварительным подсчетам, в ходе поисковых работ были подняты останки более 17 тысяч советских солдат и офицеров, установлены имена и судьбы 769 защитников Отечества», - подвела итоги года ответственный секретарь «Поискового движения России», член Общественной Палаты РФ Елена Цунаева.

В этом году торжественное закрытие «Вахты Памяти» приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года и включено в план мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В 2017 году участники «Поискового движения России» провели 1349 поисковых экспедиций по плану, согласованному с Министерством обороны РФ.

«Сегодня мы подводим итоги трудного года. Года, который вернул имена 17 тысяч бойцов. Они вернулись с фронта благодаря вам, обрели место своего упоения. Это сложная тяжелая работа, и только все мы вместе можем ее завершить, точно так же, как вместе одолели врага. И лишь когда мы объединяем наши усилия: организационные и законодательные, появляются такие серьезные достижения», - подчеркнул заместитель начальника Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

В рамках Торжественного закрытия «Вахты Памяти» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» и всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

«Поисковое движение России» вовлекает большое количество молодых ребят в свою работу. Самое главное в этом то, что подвиг наших предков будет жить, пока жива наша память. Благодаря вашей работе, благодаря подрастающему поколению этот подвиг будет жить, этот подвиг будет не забыт», - подчеркнул начальник главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков.

Юнармейцы присоединятся к реализации проектов «Дорога к обелиску» по благоустройству воинских захоронений и мемориалов и «Научись помнить». В рамках этого проекта поисковики расскажут юнармейцам о поисковой работе, и научат искать документы о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в базах данных Министерства обороны РФ: «Память народа», «Мемориал, «Подвиг народа».

Солдатский медальон, награды и личные вещи погибших красноармейцев передали поисковики родственникам защитников Сталинграда, чьи имена были восстановлены в ходе поисковых работ, а также родственникам уроженца Сталинградской области, погибшего во время Великой Отечественной войны в Карелии и найденного поисковиками. Семьи приехали в Волгоград для участия во всероссийском мемориальном форуме «Сталинград. Хроника Победы», который проходит с 18 по 20 ноября и также приурочен к годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Бойцы поискового отряда «Офицеры» передали в семью Георгиевский крест 3-й степени и другие реликвии, которые помогли опознать защитника Отечества Аверина Николая Викторовича, погибшего под Сталинградом осенью 1942 года. Его останки были обнаружены близ села Орловка в 2004 году и похоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище. Долгих 13 лет активисты искали семью героя. На зов поисковиков откликнулся внучатый племянник Николая Викторовича Сергей Смиронов.

Сержант 122 стрелковой дивизии, уроженец Новосибирской области Савченко Александр Яковлевич 1923 года рождения был найден поисковиками в 2016 году. Опознать бойца удалось по хорошо сохранившемуся бланку солдатского медальона. Александр Яковлевичу ушел на фронт в декабре 1943 года, а уже с марта 1944-го числился пропавшим без вести. Поисковикам удалось оперативно разыскать семью героя: вкладыш медальона на торжественном закрытии «Вахты Памяти» передали племяннице бойца Потапенко (в девичестве Савченко) Галине Васильевне.

Поисковики из Карелии – участники мероприятия привезли на малую родину реликвии, по которым опознали уроженца города Фролово Сталинградской области майора Долгова Григория Митрофановича. 16 июля 1944 года он был убит в Кестеньгском районе Карело-Финской ССР и оставлен на поле боя. Останки защитника Отечества обнаружили 31 мая 2014 года поисковики КРОФ «Эстафета Поколений». При помощи военкомата, удалось разыскать семью бойца: родные все так же проживают в Волгоградской области. Планшеты с личными вещами майора Григория Митрофановича Долгова поисковики передали его родному племяннику Валерию Васильевичу Долгову.

После завершения пленарного заседания участники Закрытия «Вахты Памяти» возложили цветы к Вечному огню в Зале Славы на Мамаевом кургане и посетили памятные места города Волгограда.

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