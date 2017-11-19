19.11.2017 (23:28)
В Воздушно-космические силы поступила партия новых вертолетов Ансат-У
Пять новых учебных вертолетов Ансат-У поступило в учебную авиационную базу Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского
и Ю.А.Гагарина, дислоцированную в Саратовской области.
Ранее инженерно-технический и летный состав академии осуществили комплексный прием техники на заводе-изготовителе, проверив работу всех систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе.
В текущем году запланирована поставка еще одной партии вертолетов данного типа в Воздушно-космические силы.
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