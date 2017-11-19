19.11.2017 (21:38)

Военные инженеры почтили память саперов 316-й гвардейской Панфиловской дивизии

На 114-м километре Волоколамского шоссе в Подмосковье у памятника «Взрыв» состоялся митинг, посвященный подвигу 11-ти саперов 316-й гвардейской Панфиловской дивизии в годы Великой Отечественной войны. Инициатором и организатором памятного мероприятия выступил Совет ветеранов инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В митинге приняли участие руководство инженерных войск Вооруженных Сил России, военнослужащие инженерных войск, ветераны и молодежь. Они возложили венки и цветы к гранитной плите мемориала. Дань памяти героям отдали курсанты Московского высшего военного командного училища.

После завершения торжественной части неподалеку от мемориального комплекса была проведена реконструкция тех грозных событий. Так, был показан фрагмент атаки гитлеровцев при поддержке артиллерии и минометов, отбитой подразделением Красной Армии. Сопровождаемое взрывами и выстрелами сражение завершилось контратакой защитников Москвы.

Справочно:

В 1941 году 11 саперов 1077-го полка во главе с командиром взвода младшим лейтенантом Петром Фирстовым и политруком Алексеем Павловым приняли в этих местах неравный бой с танками и пехотой гитлеровцев. Герои погибли, но задержали врага на 5 часов, что позволило частям дивизии отойти на подготовленные позиции.

Военный совет Западного фронта представил всех саперов к награждению орденом Ленина посмертно. Это единственный случай в ходе Великой Отечественной войны, когда взвод саперов в полном составе награжден столь высокой государственной наградой.

На месте подвига саперов у деревни Строково воздвигнут мемориальный комплекс. Архитектурный ансамбль из красного гранита очень точно передает динамику неравного боя, изображая подрыв немецкой самоходной установки в один из моментов противостояния. Напротив каждой ячейки в окопах, выполненных из бетона, – гранитные тумбы, где высечены имена героев.

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