19.11.2017 (22:00)

Свыше 2,5 тыс. юнармейцев прошли начальную военную подготовку в РВСН

Более 2,5 тыс. школьников из гарнизонов Ракетных войск стратегического назначения вступили во Всероссийское молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия».

Для развития военно-патриотического движения в соединениях РВСН создан специализированный центр «Юнармии», в котором ребята изучают азы военного дела. Программа предусматривает внеклассные занятия по строевой и огневой подготовке, военно-прикладным видам спорта. После завершения курса начальной военной подготовки юнармейцы ознакамливаются с агрегатами мобильных ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», находящихся на вооружении дивизий ПГРК.

Юнармейцы в свободное от учебы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, а также получают дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.

Ко Дню РВСН в Ракетных войсках планируется провести слёт представителей всех муниципальных штабов «Юнармии».

До конца года будет сформировано более 10 юнармейских отрядов. В соединениях и частях РВСН в связи с этим будет проведена торжественная церемония присяги.

Новым отрядам «Юнармии» РВСН будет вручено знамя всероссийского движения. После торжественной церемонии старшеклассники посетят комнаты боевой славы дивизии, познакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, современными образцами вооружения и военной техники, примут участие в спортивной эстафете, а также отведают солдатскую кашу.

Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народам, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в движение может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

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