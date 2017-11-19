19.11.2017 (23:40)

На Балтике прошел ежегодный сбор специалистов юридической службы ВС РФ

На этой неделе в Светлогорске (Калининградская область) состоялся ежегодный сбор должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

В его работе приняли участие более 250 военных юристов из центральных органов военного управления, видов и родов войск, военных округов, флотов, военно-учебных заведений, иных организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также представители Государственной Думы, военных судов и военной прокуратуры.

В этом году в сборе впервые принял участие представитель юридической службы вооруженных сил союзного государства, начальник юридической службы вооруженных сил Республики Беларусь Николай Белоусов. Он поделился опытом организации и осуществления правового обеспечения деятельности вооруженных сил.

По словам директора Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации (начальника юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации) Олега Безбабнова в ходе сбора проходили круглые столы по наиболее актуальным вопросам правового обеспечения повседневной деятельности Вооруженных Сил.

«В этом году особое внимание уделялось вопросам прохождения военной службы и предоставления социальных гарантий военнослужащим, правового обеспечения деятельности юридических лиц, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации», – сообщил Олег Безбабнов.

Также во время сбора участники ознакомились с новыми функциональными возможностями информационно-справочной правовой системой «АРМЮРИСТ».

Сборы военных юристов проводятся ежегодно с 2013 года.

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