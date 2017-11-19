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19.11.2017 (23:50)

Российская группа инспекторов проинспектирует район на территории Дании

В период с 20 по 23 ноября 2017 г. в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Дании.

Инспекция проводится в целях определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района, или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных километров.

В ходе данного мероприятия российские инспектора посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе воинских частях вооруженных сил Дании, а также информацию о запланированном Данией в период с 20 по 24 ноября 2017 года военном учении «Храбрый лев».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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