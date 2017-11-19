19.11.2017 (23:50)

Группа российских инспекторов выполнит наблюдательные полеты над территорией Германии и Франции

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательные полеты на российском самолете Ту-154М Лк-1 над территориями Германии и Франции.

Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 20 по 25 ноября 2017 года с аэродромов открытого неба Кельн/Бонн (Германия) и Орлеан Бриси (Франция) с максимальной дальностью 1300 и 2078 километров.

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемыми сторонами маршруту, а немецкие и французские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.

Это пятидесятый и пятьдесят первый наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.

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