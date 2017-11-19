19.11.2017 (23:58)

Минобороны РФ приступает к испытаниям новейшего авиационного комплекса А-100

18 ноября на испытательном аэродроме ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» (ТАНТК) совершил первый полет новейший авиационный комплекс А-100.

Все самолетные системы – система управления двигателями, энергетическая установка и системы сопряжения с радиолокатором, установленным в надфюзеляжном обтекателе, – отработали в штатном режиме и готовы к проведению дальнейших этапов предварительных испытаний под руководством офицеров 335 военного представительства.

Многофункциональный авиационный комплекс А-100 «Премьер» – новейший самолет радиолокационного дозора и наведения, который создан на базе Ил-76МД-90А.

На самолете будут применены цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со «стеклянной» кабиной пилотов, новый двухдиапазонный локатор с фазированной антенной решеткой.

В связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения многофункциональный авиационный комплекс А-100, значительно превышающий как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США, по своим основным характеристикам и устойчивости в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия позволит оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Ранее Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что все работы по самолету А-100 идут по графику.

«Сам комплекс поднимется в воздух до конца этого года. Согласно планам, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году», – сказал С.Шойгу на селекторном совещании 1 ноября.

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