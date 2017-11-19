Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2017 (18:39)

Кадеты и воспитанники образовательных учреждений ВДВ выбирают РВВДКУ

Около 90 процентов выпускников довузовских образовательных учреждений ВДВ поступили в вузы Минобороны России.

Среди воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища и Омского кадетского военного корпуса Воздушно-десантных войск пользуются большим авторитетом высшие военные учебные заведения, в том числе и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Так в 2017 году из 120 выпускников-кадетов желание поступать в РВВДКУ изъявило более 40 юношей.

Из них порядка 80 процентов поступили в РВВДКУ даже несмотря на большой конкурс: около 8 человек на одно место.

В 2017 году наиболее престижной специальностью среди кадетов и воспитанников довузовских учреждений Минобороны России, которые поступают в РВВДКУ, стала специальность «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false