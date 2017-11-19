19.11.2017 (18:30)

«Красная звезда» рассказывает об итогах пятых Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты»

В номере понедельника сообщается о победе сборной команды Южного военного округа на пятых Всеармейских соревнованиях на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».

«Красная звезда» также рассказывает о III Межведомственной научно-практической конференции, посвященной информационному взаимодействию при решении задач в области обороны Российской Федерации, и выступлении на ней Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Газета информирует о торжественной церемонии на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, где из эллинга выведен «Князь Владимир» - головной ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А».

Кроме того, сообщается о том, что 22 ноября начнутся окружные отборочные игры КВН среди команд довузовских учебных заведений Минобороны России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице