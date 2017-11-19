19.11.2017 (18:18)

Командующий войсками ЮВО поздравил артиллеристов с профессиональным праздником и открыл памятный монумент

В Ростовской области на территории артиллерийской воинской части прошел день открытых дверей, приуроченный к 75 годовщине Ракетных войск и артиллерии.

Военнослужащих с профессиональным праздником поздравил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

В ходе торжественных мероприятий командующий войсками военного округа открыл памятный монумент воинам артиллеристам, на котором установлена 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2.

«Мы видим, что в современных условиях роли и значение ракетных войск и артиллерии переоценить невозможно. Ракетчики и артиллеристы нашего округа продолжают славные традиции своих отцов, дедов и прадедов, - обратился к собравшимся офицерам и солдатам генерал-полковник Александр Дворников.

Для гостей артиллеристы провели экскурсию по территории воинской части. Командующий оценил высокое качество и скорость строительства инфраструктуры для формируемых подразделений.

На территории части уже возведены жилые корпуса, столовая, хозяйственные и административные объекты. Все возведено в сжатые сроки. Технологии и материалы - на 100% отечественные. В ближайшее время завершится строительство парка для боевой техники.

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