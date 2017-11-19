19.11.2017 (18:00)

За 5 лет в ВС РФ появилось 8 новых санаторно-курортных организаций

За истекшие 5 лет в Вооруженных Силах России появилось 8 новых санаторно-курортных организаций, благодаря чемуобщее число военнослужащих, получивших медицинскую помощь в стенах учреждений Минобороны, увеличилось до 31%.

С 2012 года объем оказания высокотехнологической медицинской помощи в специализированных учреждениях Министерства обороны России увеличен в 1,5 раза, а охват военнослужащих углубленным медицинским обследованием вырос на 20%.

Также, за указанный период, уровень оснащения лечебных организаций Минобороны России современным медицинским оборудованием и специальной медицинской техникой вырос в 2,3 раза. В результате проведения лечебно-профилактических мероприятий уровень заболеваемости среди военнослужащих снижен на 12%.

На вооружение военно-медицинских подразделений поступают мобильные медицинские комплексы, образцы подвижной медицинской техники.

До 2020 года в Вооруженных Силах спланирована постройка свыше 100 объектов для военно-медицинских организаций.

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