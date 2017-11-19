19.11.2017 (17:53)

Бойцы томских студенческих строительных отрядов подвели итоги трудового сезона

«По итогам 2017 года лучшим отрядом на самой центральной стройке страны – космодроме «Восточный» – был признан томский отряд «Каникула».

На объектах межрегиональной студенческой стройки в Санкт-Петербурге отряд также получил знамя лучшего отряда, в том числе на зональной стройке Ленинградской атомной электростанции», - доложил об итогах трудового сезона руководитель Томского областного штаба «Российских студенческих отрядов» Игорь Разживин.

Присутствовавший на итоговом слете ССО губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил представителей движения с успешным завершением сезона и напомнил, что в 2018 году томское стройотрядовское движение отметит 55-летний юбилей.

Открытие летнего трудового сезона студотрядов прошло 12 июня. Еще перед трудовым сезоном стройотрядовцы обустраивали детские площадки, облагораживали скверы, территории памятников, помогали ветеранам, труженикам тыла и инвалидам. Кроме того, впервые в 2017 году был запущен социальный проект «Снежный десант». Стройотрядовцы помогали жителям районов справляться со снежными завалами и вели профориентационную работу со школьниками.



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