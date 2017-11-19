19.11.2017 (17:36)

Кировский филиал «Оборонлес» проводит мероприятия по расчистке квартальных просек

Завершая выполнение Государственного задания на 2017 год, сотрудники Кировского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России приступили к финальному этапу работ по расчистке квартальных просек протяженностью 80 км.

При расчистке проводится удаление ветровальных и буреломных деревьев, малоценных кустарников.

Проводимые работы обеспечивают улучшение санитарного состояния леса и способствуют беспрепятственному передвижению противопожарной и другой техники.



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