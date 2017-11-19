Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2017 (16:11)

Артиллеристы возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду

Торжественная церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград» состоялось в Александровском саду. Данное мероприятие является одной из главных традиции ракетных войск и артиллерии, которое проводится в день профессионального праздника.

 В мероприятии приняли участие ветераны и действующие военачальники ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.

Церемония была проведена с привлечением военнослужащих роты Почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка.

Справочно:

Ежегодно, 19 ноября, в ознаменование заслуг воинов-артиллеристов в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом отмечается День ракетных войск и артиллерии. Именно в этот день началось историческое контрнаступление советских войск, длившееся 76 дней.

На всех этапах Сталинградской битвы советская артиллерия прокладывала путь своим танкам и пехоте, громила укрепления врага, подавляла его волю к сопротивлению. Искусные боевые действия артиллерии были залогом победы советских войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Ракетные войска , Артиллерия , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false