19.11.2017 (16:11)

Артиллеристы возложили венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду

Торжественная церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград» состоялось в Александровском саду. Данное мероприятие является одной из главных традиции ракетных войск и артиллерии, которое проводится в день профессионального праздника.

В мероприятии приняли участие ветераны и действующие военачальники ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.

Церемония была проведена с привлечением военнослужащих роты Почетного караула отдельного комендантского Преображенского полка.

Справочно:

Ежегодно, 19 ноября, в ознаменование заслуг воинов-артиллеристов в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом отмечается День ракетных войск и артиллерии. Именно в этот день началось историческое контрнаступление советских войск, длившееся 76 дней.

На всех этапах Сталинградской битвы советская артиллерия прокладывала путь своим танкам и пехоте, громила укрепления врага, подавляла его волю к сопротивлению. Искусные боевые действия артиллерии были залогом победы советских войск.

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