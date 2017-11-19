19.11.2017 (15:03)

В Калининграде прошла акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

Приуроченная ко Дню ракетных войск и артиллерии информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошла в Калининграде на площади Победы.

В рамках мероприятия все желающие могли ознакомиться с выставкой современного вооружения, военной техники, образцов военной формы одежды и новейшей экипировки специальных подразделений Балтийского флота.

Выставленная на площади экспозиция была представлена бронетранспортерами БТР-82А, зенитной ракетно-пушечной системой «Панцирь-С1», реактивной системой залпового огня «Град», зенитно-ракетной системой «С-400», береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» и другой военной техникой.

Также на время акции были развернуты армейские палатки с выставочными стендами и экспонатами, повествующими об истории и современном состоянии Военно-Морского Флота, корабельных соединений и частей сухопутных и береговых войск, морской авиации и противовоздушной обороны БФ.

Весь день на центральной площади Калининграда работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где все желающие могли задать интересующие их вопросы.

На мероприятии также выступили музыканты флотского оркестра.

Подобные акции прошли и в других городах, где дислоцированы соединения и воинские части Балтийского флота - в Кронштадте и Гусеве.

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