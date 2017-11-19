19.11.2017 (15:00)
Севастопольские школьники стали юнармейцами
В Севастополе у памятника Матросу и Солдату прошла торжественная церемония вступления школьников в ряды движения «Юнармия».
На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, руководство города-героя, председатель регионального отделения ДОСААФ Николай Иванов.
Почетные гости и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им П.С. Нахимова вручили школьникам юнармейские значки.
Военнослужащие развернули выставку образцов боевой техники и экипировки, вооружения береговых войск и морской пехоты, специального спасательного снаряжения, применяемого на кораблях флота.
Морские пехотинцы продемонстрировали приемы рукопашного боя, а следом за ними свое мастерство показали спортсмены-кинологи и их верные четвероногие друзья из кинологического центра ДОСААФ в Севастополе.
К юнармейскому движению в Севастополе уже присоединились 55 средних общеобразовательных учреждений, детских общественных и спортивных организаций.