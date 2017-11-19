19.11.2017 (14:16)

В Центральном академическом театре Российской Армии прошла церемония закрытия «Командирских стартов-2017»

В Центральном академическом театре Российской Армии прошла церемония закрытия пятых Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты-2017».

На торжественном мероприятии присутствовал статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков. Он предложил собравшимся выступить перед Сергеем Шойгу с инициативой о рассмотрении вопроса о проведении Всеармейских соревнований не на Кубок оборонного ведомства, а на Кубок Министра обороны РФ.

«Уникальность «Командирских стартов» заключается в основополагающем суворовском принципе «личного примера»: когда штатные командиры, от командира взвода до умудренного опытом генерала, занимающие конкретные воинские должности, личным примером показывают подчиненным, как нужно служить. В этой связи нам всем нужно равняться на Министра обороны – он человек спортивный, делает зарядку, бегает по утрам, возглавляет Ночную хоккейную лигу», – сказал Николай Панков.

Участники церемонии подержали Панкова бурными аплодисментами, после чего статс-секретарь – замминистра обороны РФ ВС напомнил, что в этому году «Командирские старты» отметили маленький юбилей.

«За пять лет количество участников Всеармейских соревнований увеличилось в два раза, увеличилось количество команд и расширилась их география. Турнир стал более содержательным, интересным и насыщенными. За это я хотел бы поблагодарить организаторов «Командирских стартов»: Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России и наш прославленный Центральный спортивный клуб Армии», – добавил Панков.

Также «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения» Панков наградил Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени советника командования ЦСКА Владимира Шкалова.

Заместитель начальника УФПиС ВС РФ полковник Андрей Зыков поблагодарил участников соревнований за высокие результаты.

«Особо хочу отметить команду Западного военного округа, которая пусть и не одержала победу в этом году, но установила рекорд соревнований в легкоатлетической эстафете и подтягивании – участник этого коллектива старший лейтенант Андрей Кураев подтянулся на перекладине 56 раз!» – сказал Зыков.

По итогам Всеармейских соревнований, финальный этап которых проходил с 15 по 17 ноября на базе ЦСКА в Москве, победу впервые в истории турнира одержала команда Южного военного округа. Второе место заняли представители Западного военного округа, третье — Восточного военного округа. Военнослужащие ЗВО одерживали победы на двух предыдущих турнирах подряд — в 2015 и 2016 гг. Всего в турнире 2017 года приняли участие 110 спортсменов-военнослужащих, представляющих 10 команд видов, родов войск, военных округов, а также Северного флота. В течение трех дней они определили лучших в пяти спортивных дисциплинах – гимнастика (подтягивание или гиревой спорт), стрельба из пистолета Макарова, плавание, бег и легкоатлетическая эстафета.

Главный судья соревнований, заместитель начальника УФПиС ВС РФ полковник Александр Украинец, напомнил собравшимся, что по правилам турнира победители личного зачета в категориях военнослужащих не смогут участвовать в соревнованиях 2018 года.

Также на церемонии присутствовали представители армейского клуба. Начальник ЦСКА полковник Артем Громов пожелал участникам успехов в военной службе и спорте, а олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту капитан Анна Чичерова и чемпионка мира по лёгкой атлетике 2013 Ксения Рыжова – здоровья спортсменам-военнослужащим и их семьям.

Справочно:

Впервые Всеармейские соревнования на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты» были проведены в 2013 году по инициативе Министра обороны РФ генерала армии Сергей Шойгу.

Основной целью «Командирских стартов» является развитие военно- прикладных видов спорта, повышение уровня физической и профессиональной подготовки военнослужащих, их морально-психологической устойчивости. В турнире принимают участие командиры взводов, рот, батальонов, полков, авиационных групп, баз, соединений и объединений, заместители командующих видов и родов Вооруженных Сил и военных округов.

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