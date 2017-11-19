19.11.2017 (13:58)

В Ростове-на-Дону построили жилой дом для артиллеристов ЮВО

Жилой дом на 96 квартир построили в Ростове-на-Дону для военнослужащих формируемого артиллерийского соединения.

Будущих жильцов новостройки с профессиональным праздником поздравил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

«Предлагаю Вам осмотреть служебные квартиры, которые в новом учебном году вы получите в свое распоряжение», - объявил собравшимся офицерам и членам их семей генерал-полковник Александр Дворников.

Также командующий посоветовал будущим новоселам позаботиться о благоустройстве территории жилого дома и принял участие в посадке первых деревьев.

Офицеры с семьями осмотрели квартиры, оценили высокое качество ремонта и удобство планировки.

Ключи от служебных квартир военнослужащие получат в декабре текущего года с момента назначения на должности сформированного артиллерийского соединения мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области.

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