19.11.2017 (13:58)
В Ростове-на-Дону построили жилой дом для артиллеристов ЮВО
Жилой дом на 96 квартир построили в Ростове-на-Дону для военнослужащих формируемого артиллерийского соединения.
Будущих жильцов новостройки с профессиональным праздником поздравил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
«Предлагаю Вам осмотреть служебные квартиры, которые в новом учебном году вы получите в свое распоряжение», - объявил собравшимся офицерам и членам их семей генерал-полковник Александр Дворников.
Также командующий посоветовал будущим новоселам позаботиться о благоустройстве территории жилого дома и принял участие в посадке первых деревьев.
Офицеры с семьями осмотрели квартиры, оценили высокое качество ремонта и удобство планировки.
Ключи от служебных квартир военнослужащие получат в декабре текущего года с момента назначения на должности сформированного артиллерийского соединения мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области.