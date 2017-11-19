19.11.2017 (13:49)

К 2018 году доля современного вооружения в общевойсковой армии ЗВО превысит 50%

Доля перспективных образцов вооружения и военной техники в подразделениях вновь сформированных мотострелковых дивизий общевойсковой армии Западного военного округа превысит 50% к началу 2018 года.

«Доля современного вооружения и военной техники, поставляемой для обеспечения вновь созданных мотострелковых, танковых, артиллерийских, медицинских, инженерных, РХБ защиты подразделений армии, постоянно увеличивается и к концу года достигнет плановых показателей оснащения», - заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Гособоронзаказ в части, касающейся поставки основных образцов вооружения в мотострелковые подразделения армии, выполнен на 85%, а планы поставки техники связи для организации и развертывания полевых пунктов управления и связи в тактическом звене выполнены на 90%.

В соединения и воинские части армии поступило свыше 1 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 100 новых и модернизированных бронеавтомобилей «Тайфун-К», «Рысь», БТР-82А, около 20 реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г».

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