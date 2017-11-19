19.11.2017 (13:43)

Военные психологи ЗВО освоили уникальную полосу препятствий

Военные психологи общевойсковой армии Западного военного округа прошли уникальную психологическую полосу препятствий совместно с группами военнослужащих по призыву.

«Подобная полоса специально предназначена для морально-психологической подготовки и создания уникального микроклимата внутри воинских коллективов. Военные психологи совместно со специалистами по работе с личным составом приступили к подготовке молодого пополнения и вместе с ними проходят огненно-штурмовые полосы препятствий», - заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Психологические полосы созданы на базе общевойсковых полигонов в Воронежской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях и включают в себя ряд стрессовых испытаний, таких как эвакуация из горящей бронетехники, преодоление простреливаемого участка с проволочным заграждением, грязевая преграда и ближний бой с условным противником.

Весь процесс проходит в динамике с сопровождением шумовой и дымовой имитации реального боя.

Аналогичная полоса разработана специалистами центра психологической работы управления по работе с личным составом ЗВО с учетом специфики условий прохождения службы в танковых и мотострелковых войсках и позволяет создать стрессовую устойчивость у военнослужащих на 40% быстрее, чем с помощью стандартных методов.

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