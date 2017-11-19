19.11.2017 (13:34)

В 2017 году ракетчики и артиллеристы ЗВО провели свыше 240 тактических учений

В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии Западного военного округа подвели итоги боевой подготовки за 2017 учебный год.

Всего в учебном году в ракетных войсках и артиллерии проведено более 240 тактических учений различного масштаба, свыше 200 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Артиллеристы и ракетчики израсходовали около 37 тысяч артиллерийских боеприпасов различных типов и калибров, а также тактических и оперативно-тактических ракет. Половина всех стрельб прошла в темное время суток.

В ходе боевой подготовки были задействованы 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», 203-мм самоходные пушки 2С7 «Пион», 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан», реактивные зенитно-ракетные комплексы «Град», «Ураган», «Смерч», а также ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер».

По сравнению с предыдущим годом интенсивность боевой подготовки соединений и частей ракетных войск и артиллерии ЗВО выросла на 15%, а расход боеприпасов повысился на 16%.

На вооружение РВиА Западного военного округа в 2017 году поступило около 40 единиц ракетных систем залпового огня «Торнадо-Г» и гаубиц «Мста-СМ», а также современные комплексы машин управления 1В198 и средства артиллерийской разведки ПРП4А и радиолокационные станции «Аистенок».

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