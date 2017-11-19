19.11.2017 (07:03)
В Приамурское объединение ВВО прибыл первый эшелон с новобранцами
В мотострелковые соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные в ЕАО и Хабаровском крае, прибыл первый эшелон с призывниками осеннего призыва. В эшелоне прибыло около 500 военнослужащих молодого пополнения из Новосибирска.
В ходе движения эшелона была организована дежурная служба и наряды. Все мероприятия проводились по временному распорядку дня. Для призывников было организовано трехразовое горячее питание в вагоне-ресторане.
Всего спланировано четыре эшелона молодого пополнения. Они прибудут в объединение из Республики Башкортостан, Самарской и Свердловской области в течение текущего месяца.
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