19.11.2017 (07:03)

В Приамурское объединение ВВО прибыл первый эшелон с новобранцами

В мотострелковые соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные в ЕАО и Хабаровском крае, прибыл первый эшелон с призывниками осеннего призыва. В эшелоне прибыло около 500 военнослужащих молодого пополнения из Новосибирска.

В ходе движения эшелона была организована дежурная служба и наряды. Все мероприятия проводились по временному распорядку дня. Для призывников было организовано трехразовое горячее питание в вагоне-ресторане.

Всего спланировано четыре эшелона молодого пополнения. Они прибудут в объединение из Республики Башкортостан, Самарской и Свердловской области в течение текущего месяца.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице