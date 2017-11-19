19.11.2017 (06:54)

В Восточном военном округе завершился месячник по гражданской обороне

В Восточном военном округе завершился месячник по гражданской обороне, в ходе которого была проверена готовность военнослужащих и гражданского персонала округа в случае необходимости минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории округа.

Все запланированные мероприятия проведены совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами МЧС России, дислоцированными на территории ВВО.

В ходе месячника военнослужащие и гражданский персонал ВВО приняли участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, в период которой повсеместно была проверена система оповещения объектов гарнизонов об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в текущем году особое внимание уделялось превентивным мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соединениях Восточного военного округа. В частности, на территории территориальных гарнизонов ВВО проведена профилактическая опашка объектов и охраняемых периметров, создание минерализованных противопожарных полос.

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