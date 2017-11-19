Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2017 (06:11)

На Камчатке экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Рязань» стал победителем первенства подводных сил ТОФ по мини-футболу

В городе Вилючинске Камчатского края на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Океан» состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота по мини-футболу.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, представлявших экипажи соединений подводных лодок Тихоокеанского флота.

По результатам турнира победителем стала команда атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Рязань». Второе место заняла команда атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах». На третьем месте моряки атомной подводной лодки «Кузбасс». Команда подводного крейсера «Рязань» является одной из сильнейших команд объединения и побеждает в первенстве подводных сил ТОФ по футболу уже не в первый раз.

В завершение соревнований состоялась церемония торжественного награждения победителей турнира, в которой приняли участие представители командования подводных сил.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false