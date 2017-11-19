19.11.2017 (06:11)

На Камчатке экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Рязань» стал победителем первенства подводных сил ТОФ по мини-футболу

В городе Вилючинске Камчатского края на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Океан» состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота по мини-футболу.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, представлявших экипажи соединений подводных лодок Тихоокеанского флота.

По результатам турнира победителем стала команда атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Рязань». Второе место заняла команда атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах». На третьем месте моряки атомной подводной лодки «Кузбасс». Команда подводного крейсера «Рязань» является одной из сильнейших команд объединения и побеждает в первенстве подводных сил ТОФ по футболу уже не в первый раз.

В завершение соревнований состоялась церемония торжественного награждения победителей турнира, в которой приняли участие представители командования подводных сил.

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