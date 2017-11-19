19.11.2017 (05:30)

Корабли Каспийской флотилии отразили налёт авиации условного противника

Экипажи кораблей, дежурная смена территориального центра управления Каспийской флотилии и центры управления корабельных соединений провели совместное учение по противовоздушной обороне по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника.

В учениях приняли участие дежурные расчёты 4 центров управления соединений и частей, и порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич» «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань».

В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море.

Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

По легенде учения средствами радионаблюдения выявлена авиация условного противника вблизи границ Российской Федерации. По сигналу с Центра управления флотилии средства ПВО кораблей приведены в готовность к применению, начат приём и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

Воздушные цели были уничтожены из зенитно-артиллерийских установок «Палаш» и «Пальма», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.

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