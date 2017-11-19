19.11.2017 (04:27)

В Северной Осетии прошла первая присяга для молодого пополнения призыва «Осень-2017»

В мотострелковой бригаде общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Республике Северная Осетия – Алания, прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению к Военной присяге молодых солдат осеннего призыва 2017 года.

Более 1 тыс. военнослужащих, призванных из различных субъектов Российской Федерации, присягнули на верность Отечеству. Всего в текущем году во Владикавказском военном гарнизоне первую присягу примет около 3 тыс. человек.

В присутствии командного состава части, родных и близких призывники с оружием в руках присягнули на верность своей Родине и поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились их родители, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Воинский ритуал завершился показательными выступлениями военнослужащими разведывательного подразделения соединения с демонстрацией образцов современной экипировки Ратник, вооружения и военной техники бригады. Гости были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой они побывали в казарме и столовой воинской части, где ознакомились с бытом и современным рационом питания военнослужащих.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим, в ближайшее время, предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, вверенной современной военной и специальной техники.

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