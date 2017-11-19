19.11.2017 (03:23)

В артиллерийском соединении ЮВО в Республике Адыгея интенсивность боевой учебы выросла на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом

С начала текущего года с артиллерийскими подразделениями соединения уже проведено более 50 тактических учений и лагерных сборов, большинство из них — с боевыми стрельбами, выполнено свыше 100 огневых задач с применением самоходных гаубиц «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов «Сани». При этом израсходовано более 1000 снарядов и мин. Не менее половины боевых стрельб прошли в темное время суток.

Противотанковые подразделения совершают стрельбы из противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С» по бронированным целям. Проверяются навыки и умения командного состава по управлению подчинёнными подразделениями в обстановке, приближенной к боевой.

При проведении тактических учений артиллеристы отрабатывают различные нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, разведке и определению координат целей, управлению огнём и совершению манёвра.

Особое внимание уделяется освоению новых форм и способов выполнения задач при отработке вопросов огневой поддержки мотострелковых подразделений.

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