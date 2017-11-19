19.11.2017 (02:19)

В Армении отпраздновали 75-летие ракетных войск и артиллерии

Сегодня, в военных городках российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-тилетия ракетных войск и артиллерии и 213-ой годовщины образования русского военного гарнизона в Закавказье.

В торжественных мероприятиях приняли участие командование соединения, руководители силовых структур России и Армении, представители дипломатического корпуса, администрации г. Гюмри и Ширакской области, ветераны, члены семей военнослужащих и юнармейцы.

Военнослужащие, школьники и присутствующие гости возложили цветы и венки к обелиску десяти танкистам — Героям Советского Союза, находящемся на территории военного городка «Полигон».

На мемориальном комплексе «Холм чести» в часовне святого Архистратига Михаила, прошло праздничное богослужение помощником командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандритом Андреем (Вац).

В военном городке «Большая Крепость» офицерами и солдатами артиллерийских подразделений были возложены венки и цветы к памятникам 1-го коменданта крепости генерал-майора Федора Губского и легендарному конструктору Герою России, генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову. Федор Губский командовал артиллерией во время русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. и отдал свою жизнь за свободу и независимость народов Закавказья.

Завершился праздник ознакомительной экскурсией, праздничным концертом, показательными выступлениями военнослужащих и военного оркестра воинской части. Приглашенные гости посетили военные объекты соединения, мемориалы, комплексы «Воинской Славы», музей военной базы, а также увидели образцы артиллерийского вооружения, военной техники, новейшие комплексы связи и разведки, а также современную экипировку солдата «Ратник».

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