19.11.2017 (09:04)

В Крымской военно-морской базе прошло учение с личным составом береговых радиотехнических постов и постов связи

В Крымской военно-морской базе (ВМБ) Черноморского флота прошло учение по обеспечению безопасности судоходства и боевой учебы сил флота в море, в котором приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова.

В ходе учения расчеты постов в нормативные сроки осуществили по вводным установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке, а также навигационное ориентирование реальных кораблей в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты.

По итогам учения все радиотехнические подразделения Крымской ВМБ подтвердили должную степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

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