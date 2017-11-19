19.11.2017 (00:34)

В Санкт-Петербургском Военно-Морском институте - Морском корпусе Петра Великого состоялся военно-морской бал, посвященный 321-й годовщине создания Российского регулярного флота: «В традициях Военно-Морского Флота, в традициях Санкт-Петербурга»

С 2015 года Морской корпус Петра Великого - Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в рамках работы по возрождению традиций старейшего учебного заведения России, Военно-Морского Флота стал проводить ежегодный осенний военно-морской бал.

Возрождение традиций этого бала стало результатом исторического исследования, которое было проведено преподавателями и курсантами ВМИ. бал в стенах Морского корпуса (ныне – Военно-морского института) проводился с 1825 года в присутствии Императора и членов правящей династии, открывал зимний светский сезон в столице России. Со временем он стал ежегодной традицией Российского Императорского Флота и главным светским событием Санкт-Петербурга, праздником для офицеров, кадетов и гардемаринов.

В этом году Бал в Морском корпусе собрал представителей Главного командования ВМФ, командования Западного военного округа, курсантов и руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, Нахимовского военно-морского училища, военнослужащих Ленинградской военно-морской базы и частей, подчиненных Главному командованию ВМФ, студентов Санкт-Петербургского государственного университета морского и речного флота им. С.О. Макарова, Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербургского государственный института культуры, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии русского балета им. Ваганова, Российского государственного педагогического университет им. Герцена. На балу присутствовали представители предприятий ОПК: ОАО «ЦНИИ «Дельфин»; АО «Адмиралтейские верфи»; АО «ЦКБ МТ «Рубин»; АО «Адмиралтейские Верфи», ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»; АО «Дальневосточный завод «Звезда»; АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»; АО «Судостроительный завод «Вымпел»; ООО «Балтийский завод – Судостроение».

Всего, на военно-морском балу присутствовало свыше 1500 человек.

Ведущим бала этого года стал Евгений Папунаишвили - хореограф, танцор и телеведущий, перерывы основной танцевальной программы заполнили музыкальные партии из популярных мюзиклов, а также известные музыкальные произведения в оригинальной обработке эстрадно-симфонического оркестра. Самый большой бесколонный зал Европы 19 века, которым и является зал Морского корпуса, получил богатое световое оформление.

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