19.11.2017 (00:30)

День ракетных войск и артиллерии отмечают в ВС РФ



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Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск, организационно состоящих из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, артиллерийских, реактивных артиллерийских полков, артиллерийских дивизионов большей мощности, отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов, а также артиллерии мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и морских пехотных соединений.

В настоящее время с ракетными и артиллерийскими соединениями и воинскими частями регулярно проводятся тактические учения с пусками боевых ракет и боевой стрельбой, индивидуальные стрельбы с офицерами и сержантами. Только в 2017 г. в ходе боевой подготовки выполнено более 36-ти тысяч огневых задач с открытых и закрытых огневых позиций, израсходовано около 240 тысяч артиллерийских боеприпасов.

В артиллерийские и реактивные подразделения поступают модернизированные 152-мм СГ «Мста-СМ» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» соответственно, которые полностью интегрированы в подсистему РВиА ЕСУ ТЗ и обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель.

В противотанковые подразделения поступает новый всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», обладающий уникальной способностью по поражению бронированных целей противника в условиях ограниченной видимости противотанковыми ракетами, способными пробивать броневую защиту всех современных танков.

Продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса «Точка-У» на «Искандер-М». На сегодняшний день свыше 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении ракетные комплексы «Искандер-М».

На учении «Запад-2017» ракетными соединениями РВиА ВС РФ выполнялись задачи по подготовке и нанесению одиночных и групповых ракетных ударов в ходе массированных огневых ударов группировки войск (сил). В соответствии с замыслом учений условные цели вероятного противника поражены с высокой точностью. Все ракетные соединения получили оценку «отлично».

Справочно: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г. была учреждена памятная дата – День артиллерии.

Именно артиллерия Юго-Западного и Донского фронтов в начале операции мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны, что позволило советским войскам, избежав значительных потерь, начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом.

С 1964 г. эта памятная дата стала отмечаться как День ракетных войск и артиллерии.

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