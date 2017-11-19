19.11.2017 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 ноября 2017 № 685

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков.

В битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, беззаветную преданность Родине и верность военной присяге.

Славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Успешно осваивая современные вооружение и военную технику, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, они всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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