19.11.2017 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 ноября 2017 № 685
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков.
В битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, беззаветную преданность Родине и верность военной присяге.
Славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Успешно осваивая современные вооружение и военную технику, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, они всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу