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18.11.2017 (20:51)

Партия модернизированных самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» направлена в подразделения Минобороны России

Предприятие изготовитель передало партия модернизированных 240-мм самоходных минометов в подразделения Минобороны России в рамках «ГОЗ-17».

В ходе глубокой модернизации в боевых машинах установлены современные средства управления и связи, позволяющие машине работать в единой системе тактического звена. Перед отправкой в войска все образцы прошли проверку под руководством офицеров военного представительства на испытательном комплексе предприятия изготовителя.

2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения укреплённых зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Артиллерия
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