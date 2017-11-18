18.11.2017 (20:39)

Успешно завершены испытания подвесных топливных баков для вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций на усталостную прочность

Установка подвесного топливного бака на специальном стенде полностью имитировала аэродинамические нагрузки на вертолете, а параметры спектра вибронагружений соответствовали наиболее критическим режимам полета. Проведенные испытания подтвердили качество подвесных топливных баков вертолетов Ми-28Н, Ми-35М и их модификаций, что обеспечивает их безопасную эксплуатацию.

Ударный вертолет Ми-28Н в российской армии прозвали «Ночным охотником» за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. «Ночной охотник» обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность решения самого широкого круга задач – боевых, десантных, санитарных и транспортных.

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