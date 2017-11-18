18.11.2017 (19:31)

В воинских частях и соединениях РВСН завершился перевод военной и специальной техники на режим зимней эксплуатации

Завершено сезонное техническое обслуживание военной и специальной техники, находящейся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

В ходе перевода на режим зимней эксплуатации обслужено более 6000 единиц вооружения. Проверку работоспособности его агрегатов, электрических и информационных систем, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости провели около 2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей РВСН. Для работ в пунктах технического обслуживания и ремонта парков соединений и частей было развернуто свыше 200 рабочих мест и постов обслуживания.

По результатам перевода командованием соединений и частей проведены смотры готовности вооружения и парков боевых машин к эксплуатации в зимних условиях.

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