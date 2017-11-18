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18.11.2017 (19:12)

Представители Минобороны России приняли участие в передаче трехмерной ландшафтно-архитектурной модели «Археологические памятники Пальмиры» представителям Сирийской Арабской Республики

Электронная копия трехмерной ландшафтно-архитектурной модели современного состояния объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Археологические памятники Пальмиры», выполнена российскими специалистами. Церемония её передачи состоялась в Главном штабе Государственного Эрмитажа в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

От российской стороны на торжественной церемонии присутствовали заместитель министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков, генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик Михаил Пиотровский, руководитель проекта «Пальмира во времени и пространстве», заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, САР представляли: посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад, глава Фонда Ага-Хана.

Главное топографическое управление Генерального штаба совместно с Управлением беспилотных летательных аппаратов приняли непосредственное участие в создании 3D-модели памятника Всемирного наследия. Военные топографы и УБЛА выполнили аэрофотосъемки и построение 3D-модели требуемой территории. Материалы были переданы ФГБУН «Институту истории материальной культуры Российской академии наук» для дальнейшей разработки трехмерной ландшафтно-архитектурной модели современного состояния объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Археологические памятники Пальмиры».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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