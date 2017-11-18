18.11.2017 (18:13)

Войска ЗВО на 90% готовы к завершению работ по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

Более 60 тысяч единиц вооружения и военной техники (ВВТ) переведено на зимний режим эксплуатации в войсках Западного военного округа (ЗВО). К завершающему этапу готово 90% соединений и воинских частей.

Накануне подготовительного периода с личным составом, привлекаемым к проведению работ на военной технике, в рамках инструкторско-методических занятий были изучены порядок оборудования рабочих мест и руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по технике безопасности.

В течение месяца на всей колесной и гусеничной технике были заменены технические жидкости и масла, проведена проверка работоспособности и регулировка агрегатов, электрических и информационных систем. Для того, чтобы задача была выполнена в срок, в войска заранее были поставлены горюче-смазочные материалы. Все регламентные работы проводились штатными экипажами под руководством командного состава. Для выполнения наиболее сложных операций привлекались специализированные бригады ремонтных подразделений, состоящие из наиболее опытных военнослужащих.

После завершения сезонного технического обслуживания комиссии воинских частей проверят результаты работ на каждом образце техники.



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