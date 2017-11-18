18.11.2017 (18:24)

Летчики бомбардировщиков Су-34 ЗВО отработали нештатные ситуации на новом тренажерном комплексе

Летчики бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Воронежской области, приступили к отработке элементов летной подготовки на современных компьютерных тренажерах «Сфера».

Тренажерный комплекс для подготовки экипажей пилотов и штурманов выполнен в виде реальных кабин авиационной техники, на нем установлена передовая система коллимационной визуализации и динамическая система визуализации, позволяющая пилотам ощущать нормальную перегрузку, а также угловые ускорения по всем трем осям.

В ходе тренировочных полетов пилоты отработали взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

Были смоделированы нештатные ситуации, такие как отказ навигационного оборудования, систем наведения, полный отказ работы двигателей в полете, возгорание двигателей, не выпуск шасси, а также выезд за полосу.

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