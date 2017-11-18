18.11.2017 (18:01)

Военнослужащие ЗВО провели батальонно-тактическое учение, приуроченное ко Дню Ракетных войск и артиллерии

В честь праздника на полигоне Западного военного округа (ЗВО) «Лужский» состоялось батальонно-тактическое учение, на котором присутствовали жители Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

В рамках учения, вниманию гостей были продемонстрированы: массированный огневой удар 152-х мм САУ-2С19 «МСТА-С», 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», гаубицей Д-30, противотанковым орудием «Рапира», реактивными системами залпового огня «Град», «Ураган» и минометами различного калибра. Кроме этого, все присутствующие впервые увидели боевую стрельбу самоходно-артиллерийских комплексов большой мощности 2С7М «Малка», а также пуск оперативно-тактической ракеты «Точка-У».

При этом во время показных учений были задействованы для демонстрации своих возможностей военные инженеры, которые провели разведку по разминированию поля и войска РХБ защиты. Так же в небе над полигоном пилоты оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО выполнили демонстрационные полеты.

Кроме того, на полигоне были выставлены для обозрения около 50 единиц современного вооружения и военной техники ЗВО, а патриотические клубы представили оружие времен Советско-финской и Великой Отечественной войн.

В рамках проведения информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», были представлены «мобильные представительства» военных вузов. Преподаватели и курсанты рассказали всем желающим о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, особенностях учебной программы, жизни и быте учащихся.

На пункте отбора на военную службу по контракту в течение всего дня гости праздника могли получить квалификационную консультацию о порядке поступления на военную службу по контракту, а принявшие такое решение – написать заявление.

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