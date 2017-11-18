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18.11.2017 (17:19)

В Москве прошел съезд Российского общества историков медицины

В Национальном научно-исследовательском институте общественного здоровья имени Н.А. Семашко прошел XIV съезд Российского общества историков медицины.

В ходе съезда был представлен отчет о работе Общероссийской общественной организации «Российского общества историков медицины» за 2016-2017 год и планы на 2018 год.

На пленарном заседании также был представлен ряд научных работ, в том числе Альманах Российского общества историков медицины, «Историко-медицинский научно-практический и образовательный проект «Студенческие симпозиумы «Операции в кардиохирургии: уроки истории», «История медицины в структурно-логической схеме подготовки врача».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Медицина
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