18.11.2017 (17:10)

В третьей декаде ноября десантники поборются за чемпионский титул по армейскому рукопашному бою

В ноябре в Рязани состоится Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова.

Состязание будет проводиться среди сильнейших команд и спортсменов-военнослужащих. Непосредственное руководство их проведением будет осуществляться Управлением физической подготовки Вооруженных Сил.

В рукопашных схватках примут участие команды от родов, видов войск, военных округов и Военного института физической культуры Министерства обороны.

Основная программа состязаний пройдет в период с 24 по 26 ноября 2017 года.

В ходе реализации мероприятий состязания предусматривается проведение мандатной комиссии, взвешивания, жеребьевки, предварительных и финальных поединков.

В Кубке ВС РФ будут принимать участие мужчины от 18 лет и старше в семи весовых категориях от 60 до 85 килограммов и выше. Бороться за главный приз спортсмены-рукопашники будут по правилам армейского рукопашного боя.

Порядковый номер каждого спортсмена будет определяться во время взвешивания.

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