18.11.2017 (16:25)

В Краснодаре прошла конференция краевого отделения ДОСААФ

В Краснодаре в выставочном зале Боевой славы прошла VIII (внеочередная) конференция регионального отделения ДОСААФ края, в которой участвовали делегаты от всех местных отделений оборонной организации.

Почетными гостями конференции стали представитель председателя ДОСААФ России в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Герой России Александр Красников, военный комиссар края Сергей Пуликовский, председатель краевой общественной организации героев Герой России Виктор Маркелов и другие гости.

Делегаты конференции единогласно поддержали предложение председателя ДОСААФ России Александра Колмакова избрать председателем регионального отделения ДОСААФ Андрея Мартынова. Андрей Петрович Мартынов – полковник, военный летчик в ДОСААФ России с 2002 года, до 2015 года работал в должности заместителя и первого заместителя председателя регионального отделения. С февраля 2017 года исполнял обязанности руководителя оборонной организации. За это время, как отмечали в своих выступлениях делегаты и гости конференции, были предприняты энергичные усилия по стабилизации финансово-экономической ситуации в региональном отделении ДОСААФ, повышению эффективности взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти Краснодарского края и местного самоуправления.

Андрей Мартынов заверил соратников, что сделает всё, чтобы вернуть краевую оборонную организацию на лидирующие позиции в России.



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