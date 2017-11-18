18.11.2017 (15:16)

В Екатеринбурге прошел сбор с начальниками военных сообщений ЦВО

В Екатеринбурге завершился сбор с начальниками военных сообщений управлений военных сообщений под руководством начальника управления (транспортного обеспечения) Центрального военного округа.

В ходе сборов участники выступили с докладами об итогах выполнения воинских перевозок в 2017 году, подведены итоги работы службы военных сообщений и поставлены задачи на 2018 год. Затем офицеры сдали зачеты по предметам специальной подготовки, выполнили нормативы по физической и огневой подготовке.

В сборе приняли участие руководители военных сообщений Приволжского, Самарского, Южно-Уральского, Свердловского, Западно-Сибирского, Красноярского, Восточно-Сибирского управлений военных сообщений.

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