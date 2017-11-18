18.11.2017 (13:29)

Ракетчики и артиллеристы Балтийского флота встречают профессиональный праздник с хорошими показателями в боевой учебе

Экипажами кораблей Балтийского флота и расчетами береговых ракетных подразделений в течение учебного года успешно проведен ряд зенитно-ракетных и противокорабельных ракетных пусков.

В ходе учений боевыми кораблями флота выполнено свыше 200 стрельб с применением артиллерийского и ракетного вооружения по различным типам мишеней, имитирующих средства воздушного нападения и боевые корабли условного противника. В 2017 году лучшей ракетной частью в армейском корпусе флота стала гвардейская ракетная бригада, а первым среди ракетных кораблей - малый ракетный корабль «Серпухов».

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Балтийского флота в учебном году выполнили около 3 тыс. огневых задач с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, а также отработали боевые пуски противотанковых управляемых ракет. Артиллерийские, реактивные и противотанковые подразделения береговых войск флота провели более 200 тактических учений с боевой стрельбой и контрольных занятий по стрельбе и свыше 50 тренировок по управлению огнем дивизионов.

Кроме того, в ходе ССУ «Запад-2017» при решении задач по поражению надводных кораблей условного противника береговым ракетным дивизионом БРК «Бал» впервые на Балтийском флоте выполнена практическая ракетная стрельба.

День ракетных войск и артиллерии установлен Указом Президента РФ и отмечается 19 ноября – в день начала наступления советских войск в ходе Сталинградской битвы. В этот день 1942 г. артиллерия нанесла противнику тяжелые потери и обеспечила советским войскам успешное начало контрнаступления, которое завершилось окружением и разгромом немецких войск.

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