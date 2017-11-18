18.11.2017 (13:13)

У Кремлевской стены почтили память главных маршалов артиллерии

Сегодня у Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к урнам с прахом главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина. Данное мероприятие является одной из главных традиции ракетных войск и артиллерии, которое проводится накануне профессионального праздника.

В мероприятии приняли участие действующие военачальники и ветераны ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ.

Церемония была проведена с привлечением военнослужащих роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Ежегодно в ознаменование заслуг воинов-артиллеристов в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом отмечается День ракетных войск и артиллерии. Именно в этот день началось историческое контрнаступление советских войск, длившееся 76 дней.

На всех этапах Сталинградской битвы советская артиллерия прокладывала путь своим танкам и пехоте, громила укрепления врага, подавляла его волю к сопротивлению. Искусные боевые действия артиллерии были залогом победы советских войск

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