18.11.2017 (14:50)

В ЦАТРА с 18 по 26 ноября пройдет фестиваль военных драматических театров

4-й открытый фестиваль военных драматических театров Министерства обороны РФ «Звездная маска» пройдет с 18 по 26 ноября в Центральном Академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Основная цель фестиваля - обмен творческим опытом между военными драматическими коллективами России.

Фестиваль охватывает всю российскую географию от Тихого океана до Балтийского моря, от Черного моря до Северного океана. В программе «Звездной маски» - постановки преимущественно по произведениям отечественных драматургов как классиков, так и современных авторов. Репертуар фестиваля широк и разнообразен по темам и жанрам, но как всегда, отчетливо и весомо прозвучит военно-патриотическая тема.

В этом году на фестивале соберутся театры из Мурманска, Кронштадта, Ставрополя, Уссурийска, Владивостока и других городов России. Кроме армейских и флотских театров, в фестивале примет участие Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина, с которым ЦАТРА связан давней дружбой и плодотворным сотрудничеством. Он привезет на фестиваль спектакль «Зыковы» М. Горького в постановке народного артиста России Бориса Морозова, главного режиссера Театра армии.

Откроется фестиваль на большой сцене спектаклем Бориса Морозова «Судьба одного дома». Завершится - премьерой Театра Армии «Кабала святош. Мольер» М. Булгакова, в постановке Бориса Морозова.

23 ноября в 14 часов рамках фестиваля будут представлены в жанре «читки» отрывки из четырех пьес-победительниц драматургического конкурса «Война и мир», посвященного Российской армии. В этот же день вечером состоится награждение драматургов-лауреатов - победителей этого конкурса.

Во время фестиваля после каждого спектакля будет проходить обсуждение, в котором участвует профессиональное жюри, в составе которого специалисты по театральному искусству. А по итогам фестиваля 26 ноября в 14 часов состоится круглый стол с участием режиссеров, артистов, руководителей театральных коллективов, театральные критики и представители СМИ.

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