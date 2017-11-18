Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.11.2017 (12:38)

Методический сбор с военными метрологами ЦВО прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился методический сбор с начальниками метрологических служб, руководителями и специалистами метрологических подразделений соединений, воинских частей и организаций, дислоцированных на территории Центрального военного округа.

В рамках учебного мероприятия состоялось заслушивание участников сборов о положении дел в организации метрологического обеспечения.  Должностные лица приняли участие в методических и практических занятиях по метрологическому обеспечению воинских частей, а также по поверке средств измерений войскового назначения.

 В завершение была проведена аттестация специалистов на право самостоятельной поверки средств измерений войскового назначения. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false