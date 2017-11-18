18.11.2017 (12:38)

Методический сбор с военными метрологами ЦВО прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился методический сбор с начальниками метрологических служб, руководителями и специалистами метрологических подразделений соединений, воинских частей и организаций, дислоцированных на территории Центрального военного округа.

В рамках учебного мероприятия состоялось заслушивание участников сборов о положении дел в организации метрологического обеспечения. Должностные лица приняли участие в методических и практических занятиях по метрологическому обеспечению воинских частей, а также по поверке средств измерений войскового назначения.

В завершение была проведена аттестация специалистов на право самостоятельной поверки средств измерений войскового назначения.

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